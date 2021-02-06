الغرف التجارية تكشف أسباب التراجع المفاجيء في أسعار الدواجن

شهد سوق الدواجن انخفاضا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بسبب ضعف القوة الشرائية لدى عدد كبير من المواطنين.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن السبب الرئيسى وراء انخفاض أسعار المنتج النهائى من الدواجن رغم ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، هى حالة الركود التى تسسيطر على السوق حاليا بسبب أزمة كورونا التى أثرت بشكل بالغ على فئة عريضة هى فئة الصنايعية وعمال اليومية، الذين خسروا أعمالهم بسبب الجائحة، ما ترتب ذلك على عدم قدرتهم على شراء الدواجن.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"الوطن":"السباكين والنجارين والعمال اللى كانوا بيشتغلوا كل يوم ويشتروا فرخ لأسرهم خلاص قعدوا فى البيت بسبب كورونا وده ادى الى انخفاض الطلب على الدواجن "، مؤكدا أن أصحاب المزارع والمربيين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الأيام الحالية بسبب ركود السوق، وأيضا ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من أعلاف وكهرباء وعمالة.

وأشار السيد إلى أن سعر طن العلف ارتفع خلال الأيام الماضية من 5.700 جنيه تقريبا ووصل إلى 8 ألاف جنيه، فى المقابل انخفض سعر الدواجن إلى 21 جنيه فى المزرعة ما كبد المربيين خسار فادحة، مشيرًا إلى أن السعر العادل للدواجن حاليًا يجب ألا يقل عن 26 جنيه، حتى لا يتعرض المربى لمزيدا من الخسائر.

دعم الدولة للمربيين

وطالب السيد بدعم الدولة للمربيين، وذلك عن طريق توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ومراقبة الاسواق بشكل دقيق لعدم تلاعب التجار بأسعار الأعلاف أو أسعار الدواجن التى تصل إلى المستهلك النهائى، مشيرا إلى أن مدخلات الانتاج من الأعلاف والأدوية والعمالة تعتبر سبب رئيسى فى انخفاض أو ارتفاع اسعار الدواجن.

وأشار السيد إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت تحسنا ملحوظا فى أسعار الدواجن، وأن هناك بعض المربيين يستعدون حاليا إلى الدخول فى دورة جديدة لانتاج الدواجن استعدادا لشهر رمضان المبارك، وسط ترقب وتخوف كبير من أسعار السوق فى ظل حالة الركود الحالية.