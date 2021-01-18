أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر.. ارتفاع سعر البيض

سجلت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا على مدار الاسبوع الماضي، بعد أن شهدت تراجعًا خلال الأشهر الماضية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من مربي الدواجن وصغار التجار، بسبب اقتراب سعر البيع من التكلفة الفعلية الأمر الذي يهدد بخسائر فادحة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا على مدار الأيام الماضية، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 26 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونص جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

ووفقًا لما صرح به رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيهًا للكيلو.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

ويتوقع «السيد»، أن تشهد أسعار الدواجن تراجعًا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «لو الموجة التانية من كورونا استدعت الأمور ووصلت القرارات حد الإغلاق للمحال والمطاعم، مثلما حدث بالموجة الأولى سيصبح الوضع كارثيًا للمربين وصغار التجار».

وأشار إلى أن تكلفة الأسعار تزداد مع دخول فصل الشتاء، واستخدام نظم التدفئة، وانتشار العديد من الأمراض الوبائية، خاصة وأن خلال فصل الشتاء ترتفع التكلفة بسبب التدفئة والعلاج.

أسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الأعلاف واصلت ارتفاعها حيث وصل سعر الطن 8200 جنيهاً، خلال الأسبوع الجاري، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق، مؤكدًا على أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وناشد رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

كما نوّه رئيس الشعبة، إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذ عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.