شاهدهما أثناء العلاقة.. شاب يقتل عمه ليخلو له الجو بزوجته الثلاثينية

لم يتردد شاب ثلاثيني في قتل عمه المسن خنقًا في ساعة متأخرة من الليل عندما شاهده مع زوجته الثلاثينية في منزله بالعياط، ونجح المتهم في التخلص من جثمان عمه بإلقائه في حظيرة المواشي الملحقة بالمنزل في عزبة جرين بقرية السعودية، وأدعت الزوجة أمام أقارب زوجها أنها اكتشفت وفاة زوجها عندما ذهبت لاستخراج المواشي من الحظيرة صباحا وأنها لا تعرف سبب وفاته، وحضر مفتش الصحة لاستخراج شهادة الوفاة وتبين أن المسن المتوفى به كدمات متفرقة وآثار خنق حول الرقبة فرفض استخراج شهادة الوفاة أو تصريح الدفن وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالحادث؛ ونقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة.

التحريات: علاقة غير شرعية بين زوجة الضحية ونجل شقيقه

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن منفذ الجريمة نجل شقيق المجني عليه وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بقتل عمه خشية الفضيحة بعد أن شاهده بصحبة زوجته الثلاثينية في ساعة متأخرة من الليل؛ وهما في وضع مخل فأسرع نحو عمه وخنقه بعد أن حاول المجني عليه الاعتداء عليه بالضرب بالحذاء واتهمه بالخيانة فاستشاط الشاب غضبًا واعتدى على عمه بالضرب وأحكم خنقه بيديه حتى تركه جثة هامدة.

إلقاء الجثمان في حظيرة المواشي

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة؛ والعقيد محمد عبدالشكور مفتش المباحث، أن المتهم اعتاد على ممارسة الجنس مع زوجة عمه الشابة وقت خلود عمه المسن إلى النوم، وقبل الحادث خرج عمه من غرفته فوجد زوجته في أحضان نجل أخيه فاعتدى عليهما بالسباب والشتائم فجرًا فاستغل المتهم هدوء الليل وسكونه وقتل عمه وأخفى الجثمان في حظيرة المواشي، واتفق مع زوجته على التستر على الجريمة والإدعاء بأنها لا تعرف سبب وفاته.