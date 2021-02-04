محافظ دمياط توافق على حزمة إجراءات تتعلق بتصميمات هندسية لمصانع وورش

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموافقة على حزمة إجراءات تتعلق بالتصميمات الهندسية للمصانع والورش، لتحسين أداء الأعمال، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه مع شركة مدينة دمياط للأثاث، فى الأول من نوفمبر عام 2020، باتخاذ اللازم نحو تلبية طلبات صناع المدينة، فيما يتعلق بمراجعة التصميمات الهندسية للمصانع والورش الداخلية لمدينة دمياط للأثاث، بهدف تحسين أدائهم لأعمالهم.

ونوهت «محافظ دمياط»، بأنه تم الموافقه على الآتي:

- السماح بإزالة الحوائط الفاصلة بين الورش وبعضها، مع عدم المساس بالعناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وسملات

- السماح بتركيب شفاطات للورش وفقا لضوابط تحددها الشركة

- السماح بسد الفراغات بين الورش باستخدام ألواح الفوم المضغوط والمكسي بالصاج من الوجهين (ساندويتش بانلز).

وأكدت المحافظ، السماح بتعليق أسقف تحت الصاج لتقليل الحرارة على أن يكون التنفيذ من الألواح أو البلاطات الجبسية

- السماح بإنشاء صندرة خشبية بالورشة ذات مساحة 100م2 وفقا لضوابط تحددها الشركة.

وناشدت «المحافظ»، الصناع الراغبين فى تنفيذ هذه الأعمال التقدم بطلباتهم للإدارة التنفيذية لشركة دمياط للأثاث.

وذكرت عوض، قيام مجلس إدارة الشركة بالتواصل مع المنطقة الشمالية العسكرية لتذليل كافة المعوقات، لتسويق منتجات المدينة بمشروع بشائر الخير 5، لتحقيق الهدف من هذه المبادرة، بخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بالمدينة والترويج لها.

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