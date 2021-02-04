تفاصيل تهديد مواطن لزوجته وأطفال بالقتل في دمياط: حاول تفجير الشقة

واقعة غريبة ارتكبها رجل ثلاثيني، بعدما احتجز زوجته وأطفاله داخل الشقة السكنية الخاصة بهم، في إحدى قرى مركز فارسكور بدمياط، مهددا بتفجير الشقة، وسط صرخات استغاثة، سرعان ما استجاب لها الجيران، وبادروا بإبلاغ النجدة.

وحضرت قوة أمنية، من مركز شرطة فارسكور برئاسة المقدم محمد المليجي، لمنع تلك الكارثة، وبالفعل دخلوا في مفاوضات مع الزوج، ليتراجع عن قرراه ويقرر تسليم نفسه، قبل عرضه مباشرة على النيابة العامة.

وكشف مصدر أمني لـ«الوطن»، أن الواقعة تعود إلى خلافات بين الزوج «محمد ع.» مقيم بقرية العزازمة، وأقارب زوجته، قرر على أساسها احتجاز زوجته وأطفاله في الشقة محل سكنهما، ورفع سلاح أبيض وآخر ناري عليهم، وتهديدهم بتفجير الشقة بأنبوب البوتجاز، مشيرا إلى أن قوات الشرطة، دخلت في مفاوضات مع المتهم، لإنقاذ أفراد الأسرة، على مدار 4 ساعات، حتى تم ضبط المتهم دون أن يصاب أي من أفراد الأسرة بمكروه.

ونفى المصدر ما تردد عت قيام الزوج بارتكاب تلك الواقعة، لأمور متعلقة بالشرف، كما روج البعض، مضيفا أن تم تحرير محضر حمل رقم 2137 جنايات مركز فارسكور لسنة 2021، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.