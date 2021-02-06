إعادة ضخ مياه الشرب لزهراء مدينة نصر والهجانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، انتهاء تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم، المتعارض مع أعمال كوبري الميثاق بشارع متولي الشعراوي بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وأِشارت الشركة إلى بدء ضخ المياه وإعادتها للمناطق المتأثرة من زهراء مدينة نصر، وعزبة الهجانة، قبل الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الإصلاح بثلاث ساعات.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت قطع المياه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كوبري الميثاق بشارع متولي الشعراوي بمنطقة زهراء مدينة نصر، بمناطق «زهراء مدينة نصر، الألفينات 2000، والأربعة آلاف 4000»، وبعض مناطق الهجانة اعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم حتى الساعة 6 مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.