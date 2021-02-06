مجد القاسم ينتهي من تسجيل «انا مش بخير»

انتهي الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان «انا مش بخير»، يتعاون خلالها مع الشاعر أبانوب أسامة، والملحن محمد صيام والموزع باسم منير، ومن إنتاج شركة Gimmy belha gb للإنتاج الفني، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقية.

ووفقاً لبيان صادر من مجد القاسم، فإن هذه الأغنية تعتبر بمثابة عودة قوية للأخير للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها علي مدار مسيرته الفنية الممتدة لأعوام طويلة.

كلمات الأغنية

وكشف القاسم عن كلمات الأغنية التي يقول مطلعها:

أنا مش بخير

أنا جوه مني حاجات كتيرة مكتفاني

في كوم وجع وحاجات كتيرة معجزاني

عيد الشرطة

وكان مجد القاسم قد طرح أغنية بعنوان «أنا لو هتكلم عن مصر» بمشاركة الفنانة آية عبدالله، والتي طرحها بمناسبة عيد الشرطة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، وهي من كلمات أشرف ظريف، ألحان محمد فهمي عبد الحميد وتوزيع محمود صادق.

وتقول كلمات الأغنية:

لو هاتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ

عن شواريعها ومبانيها عن طيبه روح أهاليها

آه عن نيل أصله من الجنه وترابها مسك وحنة

عن نسمة ساعة عصر لو هاتكلم عن مصر

الله علي الأهرامات وسنين بيحيكها الزمان

الله خان الخليلي والحسين والذكريات

الله علي أحلى جيرة والدفا بين الصحاب

عن شواريعها ومبانيها عن طيبة روح أهاليها

وعلي الجانب الآخر، انتهي مجد القاسم من تسجيل كل أغنيات البوم الجديد الذي يحمل اسم «باقة ورد»، والمقرر طرحه مع موسم إجازة الصيف المقبل، حيث تعاون خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين.

ويضم الألبوم ١٠ أغنيات تجمع ما بين اللهجة السورية والمصرية والصعيدية، وسيتم قريبًا تصوير الاغنية الهيد للألبوم «باقة ورد» من كلمات صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايقانا.