«كباتن الزعتري» ثاني أفلام «قائمة مهرجان صاندانس السينمائي» بأمريكا

اختار موقع variety، الفيلم المصري «كباتن الزعتري» ليكون ضمن قائمة الموقع لأفضل 15 فيلما، عرضت ضمن فعاليات مهرجان «صاندانس» بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء الفيلم بالمركز الثاني بالقائمة التي تضم 15 فيلما.

وكان مهرجان «صاندانس» السينمائي، شهد عرض الفيلم المصري الوثائقي كباتن الزعتري، وهو الفيلم الذي مثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم كباتن الزعتري، تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي، ليكون إجمالي العمل على الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.

والفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل «محمود وفوزي»، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقيْن لديهما حلم احتراف كرة القدم، وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

ويرصد فيلم «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلي الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربي، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري للفيلم.

يُذكر أن المخرج على العربي، بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل في عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان، ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام، وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروي، وهو الدافع الأساسي الذي جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم «كباتن الزعتري»، حيث يظهر رحلة سعي بطلي الفيلم، «محمود وفوزي» لتحقيق حلمهما في ظروف صعبة.