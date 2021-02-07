مستريح سوهاج يعترف: منهم لله خدوني لحم ورموني عضم.. مش لاقي آكل

اعترف «مستريح سوهاج» بقيامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين بحجة استثمار أموالهم فى تجارة المواد الغذائية، وحصوله منهم على مبالغ مالية كبيرة قدرت بـ 3 ملايين جنيه مقابل فوائد مغرية وصلت إلى 12% شهريا من قيمة المبلغ، وقال المتهم ويدعى «سالم . ج» 47 سنة، فى التحقيقات، إنه تعثر ماديا فى السداد، حيث كان ينتظم فى سداد الفوائد المتفق عليها، لكنه تعرض إلى ضائقة مالية أدت لخسائر فادحة له منعته من السداد والانتظام فى دفع الفوائد لعملائه لعدة أشهر.

المتهم: اشتغلوا معايا سنة

«هو أنا لما كنت بكسبهم كنت حلو ولما وقعت محدش يقف جنبى»، بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافاته، موجها اللوم لعملائه: «اشتغلوا معايا أكتر من سنة وكانت العملية ماشية حلو بس حصلت مشاكل فى أسعار الأغذية ودخلت كذا بيعة خسرانة وخسرت فلوس كتير محدش وقف جنبى ولا قال لى أنت منين».

مش لاقى آكل

وأضاف المتهم أنه عجز عن السداد منذ فترة وتوجه لزبائنه ورفضوا إمهاله وهددوه بإبلاغ الأموال العامة فدفع لهم جانبا من أموالهم لكنهم أصروا على الحصول عليها كاملة: «أنا فى الوقت ده بقيت على الحديدة ومش لاقى آكل.. منهم لله بيتى اتخرب ومحدش وقف جنبى.. خدونى لحم ورمونى عضم».

التحريات: هناك ضحايا لم يقدموا بلاغات

وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الضحايا على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة الواقعة.