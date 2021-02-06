خالد قنديل يناقش «تاريخنا التشريعي» بمقر حزب الوفد

بدأ حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»، للدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الوفد، والصادر حديثًا، منذ قليل في بيت الأمة بمقر حزب الوفد، وذلك بحضور العديد من الشخصيات الوفدية والعديد من المهتمين بالحقبة التاريخية فيما بين علم 1924 إلى 1951.

وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب أنَّه «منذ بداية انطلاقه في الحياة السياسية المصرية، بواكير القرن الماضي، وحزب الوفد يمثل عبر تاريخه الذي يمتد اليوم لأكثر من مائة عام، جزءا أساسيًا من البناء الديمقراطي في مصر، ويؤكّد كل يوم وعلى امتداد مسيرته في قلب الحياة السياسية أنَّه عمود الخيمة لأي بناء ديمقراطي قويم، ويحفل السجل التاريخي للوفد بالعديد من التشريعات التي كان لها أثرها الفارق في مناحي الحياة المختلفة للمصريين، وربما تكفي قراءة مدققة لما أنجزته وزارات حزب الوفد على مر التاريخ، للدلالة على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة، إذ ظل حزب الوفد يؤمن على امتداد مشواره السياسي الحافل بأن التشريع ليس مجرد طرح مكمل، وإنما هو فن قراءة الواقع».

ويحضر الندوة نخبة من الشخصيات العامة ورجال الوفد، على رأسهم الدكتور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا والدكتور طاق تهاني عضو مجلس الشيوخ، وحمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمحامي عبدالسند يمامة عضو العيئة العليا للوفد، وحسين منصور عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمود سيف النصر عضو العيئة العليا للحزب.