محمود مسلم عن مجلس الشيوخ: يناقش القوانين بدون صخب وبشكل أعمق

استعرض الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية من المجالس النيابية والمتمثلة في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن مجلس النواب الماضي، كان به سرعة في إنجاز وتشريع عددًا من القوانين والموافقة عليها، الأمر الذي أدى إلى تعديل بعض القوانين مرة أخرى، على فترات زمنية متقاربة، ويأتي دور مجلس الشيوخ هنا، للتأني في دراسة القوانين بدون صخب وبدون حسابات للدوائر التي يهتم بها أعضاء مجلس النواب.

مجلس الشيوخ يناقش القوانين بدون صخب وبشكل أعمق

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه مع المذيع الدسوقي رشدي، في برنامج « كلمة واحدة»، على « نغم إف إم»، أن اهتمام أعضاء مجلس النواب بدوائرهم وخدماتهم أمر إيجابي «مش وحش»، لكن مجلس الشيوخ بقاماته الكبيرة والحكماء المتواجدين بداخله، يستطيعون مناقشة القوانين بشكل أهدأ وأكثر عمقًا، «بيبقى فيه ضمانة أن يخرج قانون مكتمل لا يحتاج لتغييرات بسرعة».

مجلس النواب له دور رقابي أكبر على الهيئات

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ أشبه بـ«بوتقة» تنصهر فيها كل الأفكار التي تُطرح من أجل تطويرها ومناقشتها بكل هدوء لخدمة الدولة المصرية، بينما في مجلس النواب في الوقت ذاته، دوره الرقابي والتشريعي أكثر، فضلًا عن تقديم خدمات لأهالي الدوائر.

مجلس الشيوخ ليس اختراع مصري وإضافة للحياة النيابية

وتابع: «مجلس الشيوخ ليه نكهة تانية، وده مش اختراع مصري، بل مجلس الشيوخ متواجد في معظم دول العالم، كما أنه متواجد في مصر منذ فترة زمنية طويلة، ويُعد إضافة للحياة النيابية».