اليوم صرف الشريحة الثالثة.. روشتة لحماية أصحاب المعاشات من عدوى كورونا

اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 7فبراير 2021، وحتى الاثنين الموافق 8 من فبراير، تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر فبراير، للشريحة الثالثة الذين يتقاضون أعلى من 2000 جنيه والبالغ عددهم مليون و700 مواطن.

وسيتم مواصلة الصرف للشريحة الأولى والثانية أيضا، لمن تخلفوا عن الصرف فى الأيام المحددة لهم الأسبوع الماضي.

تقسيم المساحة على عدد الأفراد المسموح دخولهم

مع بداية كل شهر وتجدد مشاهد الزحام أمام مكاتب البريد ومقرات البنوك لصرف المعاشات في ظل الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا، يجب على كل مقر بنكي أو مكتب بريد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين به والجمهور، لأن الوقاية بحسب قول الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، في حديثه لـ«الوطن» مسؤولية المكان والجمهور معا.

تحديد المسافات الكافية بين كل مواطن وأخر في طابور الانتظار أو أماكن الجلوس بينهم بما لا يقل عن متر ونصف كمسافة آمنة لتجنب العدوى، أول خطوة يجب تطبيقها مع موسم صرف المعاشات، وبحسب قول «حتة»، يجب على كل هيئة تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور تحديد مساحتها وتقسيم المساحة على عدد الأفراد المسموح دخولهم بعد وضع المسافة الآمنة بينهم في الاعتبار.

تحديد المسافات الكافية بين كل مواطن

وأوضح استشاري الطب الوقائي، أنه يجب إلزام كل شخص من الجمهور المضطر إلى دخول البنوك أو مكاتب البريد أو الشهر العقاري أو غيرها من المؤسسات، ارتداء الكمامة، مع حرص العاملين بالمكان على تطهير الأرضيات وأماكن الجلوس وغيرها بالماء والكلور.

يذكر أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.