توصلك لحد البيت.. مستندات يمكن استخراجها عبر خدمة البريد السريع

على مدار العام الماضي، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يستطيع المواطن إجراء الخدمات الحكومية من المنزل، دون الحاجه إلى الذهاب للهيئة أو المؤسسة الحكومية، كنا تم تفعيل خدمة البريد السريع والتي تتيح توصيل المستندات للمنزل، وتستعرض "الوطن" المستندات التي يمكن استخراجها عبر خدمة البريد السريع وخطوات استخراجها، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

شهادة الميلاد

إجراءات استخراج شهادة الميلاد عبر البريد السريع

- يدخل مستخرج الشهادة لموقع الخاص بمصلحة الأحوال المدنية.

- ثم يختار خانة طلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنه لأول مرة.

- ثم بعد ذىك يتمّ سداد قيمة استخراج شهادة الميلاد من خلال خدمة فورى أو البطاقة الائتمانية الخاصة بالمواطن.

- وبعد ذلك يتمّ إرسالها للمواطن عبر خدمة البريد السريع على العنوان المذكور.

الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد عبر البريد السريع

- يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى التي يتم بها استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

- من الضروري أن يتمّ كتابه اسم المستفيد واسم الأم.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقارب الدرجة الأولى فقط.

وعند استخراج الشهادة عبر شبكة الإنترنت، وتوصيلها للمنزل عبر خدمة البريد السريع، تصل قيمة استخراجها إلى 72 جنيهًا إضافة إلى 12 جنيهًا رسوم توصيل الخدمة بالبريد.

شهادة الوفاة

الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد عبر البريد السريع

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقًا.

- يجب كتابة اسم المتوفى واسم أمه ثلاثي أو رباعي.

- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

الإجراءات المطلوبة لاستخراجها واستلامها عبر البريد السريع

- يتمّ الدخول على الموقع الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، على شبكة الإنترنت الدولية.

- يتمّ الدخول على طلب الحصول على شهادة وفاة مميكنه.

- ثم يتمّ السداد من خلال فوري، أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.

وتبلغ قيمة استخراجها عبر خدمة البريد السريع وتوصيلها للمنزل إلى 58 جنيهًا، إضافة إلى 12 جنيهًا رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع.