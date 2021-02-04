«التأمينات»: صرف المعاشات الأحد والاثنين لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

تستأنف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،صرف معاشات شهر فبراير، للشريحة الثالثة الذين يتقاضون أعلى من 2000 جنيه والبالغ عددهم مليون و700 مواطن ، يومى الأحد والاثنين القادمين الموافقين 7، 8 فبراير 2021.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، انتظام صرف معاشات الشريحة الثانية الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، لليوم الثانى على التوالى، والبالغ عددهم نحو 2 مليون و400 ألف مواطن، وأكدت أنه يحق لكل صاحب معاش ومستفيد، يحمل بطاقات الصراف الآلي وكارت ميزة، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، أن يصرف معاشه من ماكينات الصراف الآلي، المقدر عددها بنحو 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي، أن إنتظام عمليات صرف المعاشات بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش و مستفيد.

باق 10 أيام لانتهاء المرحلة الأخيرة من الإعفاءات على المبالغ الاضافية

وأعلن عوض، أن قيمة الإعفاءات من المبالغ الاضافية على الاشتراكات التأمينية، التي إستفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم، بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للإستفادة من آخر مرحلة للاعفاءات من المبالغ الاضافية، والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتنتهي عقب 10 أيام في 14 فبراير 2021، وتصل فيها نسبة الاعفاء الي 50%.

وأضاف رئيس الهيئة، هناك مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه، منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173لسنة 2020"- في 17 أغسطس الماضي 2020.

تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية

ولفت إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية.