انطلاق مشروع دعم حقوق الصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث في القليوبية

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة القليوبية، لقاءً تعريفيًا، اليوم، بالتعاون مع مؤسسة "آل قرة للتنمية المستدامة" وهيئة "بلان انترناشونال ايجبت" بمشروع تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال، بمشاركة مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاوقاف والمجلس القومى للمرأة.

وأكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن اللقاء استهدف وضع خطة تنسيقية بين الشركاء لتوعية فئات المجتمع المختلفة وتثقيفهم وحثهم على تبني الممارسات والمعلومات الصحيحة في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية بالإضافة الى مناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال.

وأضافت الدكتورة منى الجيلاني، منسق عام المشروع بمؤسسة "أل قرة للتنمية المستدامة" أن المشروع سيجري تنفيذه في أربع قرى بالمحافظة "منشاة الكرام، ونوب طحا ومنية شبين القناطر وكوم اشفين" وأشادت إيمان اسماعيل، مدير مؤسسة بلان بالقليوبية بجهود المحافظة في تعزيز القيم الثقافية والمجتمعية والاهتمام بقضايا الشباب بشكل خاص.

في وقت سابق أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إنطلاق مبادرة " أيامنا الحلوة"، التى تطلقها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بهدف زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل منع الحمل وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية.

وأوضح مدير عام إعلام القليوبية، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تضمنت تنظيم مجموعة من الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية والدورات التدريبية، يستفيد منها جميع شرائح المجتمع خاصة الشباب المقبلين على الزواج إلى جانب صقل المهارات الاتصالية لرجال الدين والمثقفات الصحيات والرائدات الريفيات ما يساعدهم في نجاح رسالتهم الاعلامية الخاصة بقضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.