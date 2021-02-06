أنقذها المارة من أيديهم.. محاكمة 7 متهمين بالتحرش بـ«فتاة ميت غمر» 13 فبراير

حددت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، جلسة يوم السبت القادم الموافق 13 فبراير 2021، لمحاكمة 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة ميت غمر»، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات بهتك العرض والتعرض لأنثى، وتلميحات جنسية بالقول والفعل، علاوة على 5 جنح أخرى، لقيادة سيارة بدون ترخيص لاثنين من المتهمين، واقعتي الابتزاز والتشهير.

بدأت الأحداث يوم 10 ديسمبر 2020 عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات لواقعة تحرش جماعي بفتاة أثناء سيرها بشارع بورسعيد، في مدينة ميت غمر، وتمكنت المباحث من تحديد 7 شبان ظهروا في فيديوهات التحرش، وتعرفت المجني عليهم، وهم: «محمد ص. أ.»، و«أحمد س. أ.»، و«محمد ق. ف.»، و«عبد الله أ. م.»، و«محمد هـ. م.»، و«مصطفى هـ. م.»، و«علي م. أ».

وأكد شهود العيان، في تحقيقات النيابة العامة، أن الفتاة كانت تسير في شارع بورسعيد ليلاً، وكانت ترتدي ملابس ملفتة للنظر، وفور مشاهدة بعض الشباب لها، بدأوا يمشون خلفها ومعاكستها، وتطور الأمر إلى التحرش الجماعي بها ولمس أجزاء من جسدها، مما دفعها إلى الصراخ والاستنجاد بالمارة، الذين قاموا بتوصيلها إلى منزل أسرتها، بينما قال المتهمون إنهم كانوا يتواجدون في الشارع بغرض «الفرجة»، وأن معاكساتهم لها كانت «لفظية».

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إلى إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات محبوسين، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بهتك عرض المجني عليها «ياسمين م. أ.»، وشهرتها «بسنت»، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ومقيمة بمدينة ميت غمر، بالقوة والتهديد، والتعرض للمجني عليها وذلك بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها، وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين تتبعوا الفتاة بسيارة ودراجة نارية، ورشقوها بنظراتهم، وأغلقوا عليها طريق سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، ووضعوا أجسادهم بجسدها على النحو الذي ورد بالتحقيقات.