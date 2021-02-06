«نيسان» تعلن مواصفات سيارتها الجديدة «باثفايندر» 2022: قوة وأناقة

كشفت شركة «نيسان» للسيارات، النقاب عن سيارتها الرياضية «باثفايندر» متعددة الاستخدامات الكبيرة الجديدة كليا 2022، التي من المقرر طرحها للبيع في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وقال جاريد هاسلام، نائب الرئيس للمنتجات والخدمات والتخطيط في نيسان أمريكا الشمالية، «بعد خمسة وثلاثين عامًا من إطلاق الطراز الأصلي، عادت الباثفايندر إلى جذورها القوية، محملة بفوائد كل شيء تعلمته على طول الطريق، ويرغب مالكو سيارات الدفع الرباعي الكبيرة اليوم في الحصول على سيارة تنقل القوة والقدرة القوية، مع استخدام ميزات الأمان والتكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على أمان عائلاتهم وراحتهم أثناء المغامرات اليومية، كما أن باثفايندر 2022 الجديدة كليًا جاهزة لخوض تلك المغامرات».

وتم تصميم كل شبر من السيارة بعناية، لنقل إحساس القوة والقدرة مع وجه أمامي قوي، ووقفة عريضة، ومصدات نفطية، وبروز أمامي أقصر (مقارنةً بالتصميم السابق).

وينقل التصميم الأكبر للوجه الجديد لـ«باثفايندر» الحجم والقوة التي تمنحها، إلى جانب الإطارات الأكبر حجمًا، مظهرًا أصيلًا ومتينًا لسيارات الدفع الرباعي.

كما تم دمج ميزات مميزة من «نيسان» في تصميم باثفايندر الجديد، مثل الشبكة ذات الحركة على شكل حرف «V» مع شبكة من ثلاث فتحات مدمجة تكريما لباثفايندر الأصلي والمصابيح الأمامية على شكل «C» وخط السقف العائم تشمل المصابيح الأمامية LED القياسية مصابيح نهارية علوية رفيعة، ويتمتع العمود «C» بمظهر هيكلي لسيارات الدفع الرباعي يسمح باستخدام طلاء بلونين - وهو الأول لـ«باثفايندر».

وتأتي السيارة بناقل حركة جديد كليًا بـ 9 سرعات، وبدفع رباعي ذكي جديد كليًا، مع قيادة بـ7 مواضع ومحدد وضع التضاريس، وبقدرة سحب هي الأفضل في فئتها.

وتُعتبر «باثفايندر» الجديدة كليًا، سيارة مغامرة عائلية مثالية ليس فقط في المظهر، ولكن أيضًا في القدرات الحديثة.

وتتميز كل سيارة من طراز 2022 «باثفايندر» بمحرك «V6» سعة 3.5 لتر بقوة 284 حصانا، ومحرك الحقن المباشر مع عزم دوران يبلغ 259 نيوتن متر.

ويتوافق المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليًا بـ9 سرعات، الذي يوفر استجابة سلسة وقوية ومباشرة للسيارة.

ويتوفر بالسيارة الجمع بين محرك «V6» الذي أثبت كفاءته، و9 سرعات الجديدة كليًا، التي تمنح تسارعًا قويًا وثقة للسائق عند الدمج أو الخروج من المنعطفات، ويقلل تباين الدورات في الدقيقة على المنحدرات.