«نيسان» تكشف عن شاحنة "فرونتير" الجديدة كلياً في الولايات المتحدة

كشفت شركة نيسان، اليوم، عن شاحنة نيسان فرونتير متوسطة الحجم 2022 الجديدة كليًا، والتي من المقرر طرحها للبيع في الولايات المتحدة هذا الصيف.

مع أكثر من ستة عقود من الخبرة في تقديم شاحنات صغيرة ومتوسطة الحجم لعملاء الولايات المتحدة والعالم، توفر نيسان فرونتير 2022 الجديدة كليًا القوة والقدرات والمرافق والقدرة على المناورة والتكنولوجيا التي يحتاجها السائقون في العمل خلال أيام الأسبوع ومغامرات نهاية الأسبوع.

ويجمع تصميم فرونتير الجديد كليًا 2022 بين الأسلوب القوي والعصري وعناصر مستوحاة من نيسان هاردبودي الشاحنة الأيقونية ، وهي شاحنة صقلت سمعتها الخشنة والوعرة التي فازت بسباقات الطرق الوعرة في الثمانينيات والتسعينيات.

يتميز Frontier بواجهة أمامية قوية مع شبكة ضخمة وغطاء محفور، محاط بمصابيح أمامية متشابكة دقيقة جديدة.

في الخلف، تتميز الإضاءة الدقيقة بمظهر هيكلي آلى، حيث تظهر المصابيح وكأنها مثبتة على جوانب الهيكل، تتحد الرفارف الخلفية القوية مع المصد الخلفي للحصول على وقفة رياضية لا هوادة فيها.

وتوفر ألوان الجسم مثل Tactical Green Metallic منظورًا جديدًا ومألوفًا، مستوحى من معدات backcountry ذات الخبرة التقنية،وتساعد في إبراز الشكل الخارجي لفرونتير، ويقترن جيدًا بألوان مميزة جريئة.

وللحصول على مظهر أكثر عدوانية، فإن Frontier PRO-4X الجديدة مجهزة خصيصًا للدفع الرباعي فقط و Frontier PRO-X الجديد من أجل 2022 2WD فقط يتميزان بمصابيح أمامية LED، ومصابيح LED للقيادة النهارية ، ومصابيح ضباب LED .

ويوفر المحرك القياسي القوي سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لتر ذو الحقن المباشر سعة 310 حصانا، والذي كان جديدًا تمامًا لعام 2020 مع 93٪ من الأجزاء الجديدة أو المعاد تصميمها، أفضل قوة حصانية في فئتها، تم تصنيف عزم الدوران عند 281 نيوتن متر.