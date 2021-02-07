رئيس حزب مصر بلدي: ندعم سياسة مصر الخارجية في ظل التحديات الاستثنائية

أكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، دعم الحزب للسياسات المصرية الخارجية في ظل التحديات الاستثنائية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الأحزاب السياسية المختلفة في الشارع المصري بتنظيم العديد من الندوات والدورات التثقيفية للشباب لرفع وعيهم بقضايا الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية لأمانة المرأة بحزب مصر بلدي، برئاسة إلهام فايد أمين المرآة بالقليوبية، تحت عنوان «دعم سياسة مصر الخارجية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية»، والتي أقيمت أمس، بمقر الحزب ببنها، بمشاركة رئيس الحزب والنائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن ائتلاف دعم مصر وحزب الشعب الجمهوري، والدكتور رمضان عرفه وكيل الوزارة لإعلام القليوبية، والدكتور عبدالباقي السيد أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، وأحمد المتولي أمين الحزب بالمحافظة، وتامر أمين أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وقيادات الحزب بالأمانة العامة والمركزية والمحافظة

أشار النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جميع توصيات اللقاء ستكون محل نقاش داخل المؤسسات التشريعية، مشيرا أن مصر تمر بمرحلة غاية من الأهمية تستلزم الاستمرار في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، وخاصة في ظل تبعات تفشي فيورس كورونا في العالم كله.

وتحدث الدكتور رمضان عرفه عن أهمية التصدي للشائعات التي تنال من حجم وقوة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وعززت روابط عميقة مع مختلف بلدان العالم وخاصة القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وانفتحت على قوى أخرى مثل روسيا والصين.

وقال أحمد المتولي أمين الحزب بالمحافظة، إن أمانة القليوبية ستطلق مبادرة لتنظيم ندوات وبرامج توعية للشباب حول الانفتاح السياسي ومحاور الأمن القومي المصري في إطار دور الدولة المصرية في المشاركة في القمم والمحافل الدولية والإقليمية بما يصب في مصلحة مصر سياسيا ودوليا.

أشارت ألهام فايد أمين المراة بالقليوبية ومنسقة الندوة ان الحزب أصدر بيانا ختاميا للقاء أكد فيه المشاركون في الندوة دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ولسياسة مصر الخارجية في ظل التحديات الإستثنائية علي الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها وتنوعها وإستمرار تعقد المشهد الإقليمي نتيجة لتنامي التدخلات الخارجية الهدامة في شئون المنطقة