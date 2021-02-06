إخلاء 5 عقارات مجاورة لبرج مائل غرب الإسكندرية (فيديو)

أصدر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قبل قليل، تعلميات مشددة بسرعة إخلاء 5 عقارات مجاورة لأحد الأبراج المائلة في غرب المدينة، تم اخلاؤه في وقت سابق.

وحرص المحافظ على التواجد بموقع البرج المائل، الكائن في رقم 36 بشارع «أبو الحسن»، منطقة كوم الشقافة كرموز، بنطاق حي غرب الإسكندرية، لمتابعة إخلاء 5 عقارات بمحيط البرج المائل.

وأكد المحافظ، أثناء تواجده في محل الواقعة، أن عملية الإخلاء تمت لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات، من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز مدرسة «الإخلاص» بمنطقة كرموز، لاستقبال سكان العقارات التي تم إخلاؤها، حيث تم تجهيز 40 سريراً داخل فصول المدرسة، بالإضافة إلى تزويدهم بوجبات غذائية جاهزة.

وأشار الشريف إلى أن لجنة من كلية الهندسة ستقوم بمعاينة العقارات المجاورة للبرج المائل، والتأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك لتقييم الأضرار الواقعة في العقارات المجاورة وكيف يمكن حلها.

وقال المحافظ موجهاً حديثه لأحد السكان: «مفيش حد هيقعد في الشارع»، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المدرسة من أجل عملية النقل، وتجهيز الغرف والبطاطين من أجل المعيشة، لحين صدور قرار اللجنة الهندسية فيما يخص سلامة العقارات المجاورة.

وأوضح أن العقار المائل مخالف تم بناؤه في عام 2009 بدون ترخيص، وصدر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وسيتم هدمه حفاظاً على أرواح السكان وأهالى المنطقة، مشيراً إلى أن المحافظة تنتظر قرار اللجنة الهندسية فيما يخص المتضررين من السكان.