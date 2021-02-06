في عيد الحب.. حفل لفريق «سويت ساوند باند» بأوبرا الإسكندرية

يحتفل عشاق الإسكندرية بعيد الحب، الأربعاء المقبل، قبل الموعد المقرر بأربعة أيام، بحفل موسيقي يحيه فريق «سويت ساوند باند» بأوبرا الاسكندرية، ضمن احتفالات دور الأوبرا المصرية بعيد الحب الموافق 14 فبراير من كل عام.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، عن إقامة حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على مسرح دار الأوبرا، فى الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 10 فبراير، تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودي، المدير الفني للأوركسترا وقيادة المايسترو منير نصر الدين ومشاركة فرقة «سويت ساوند باند»، ويتضمن برنامج الحفل أشهر المؤلفات العالمية بالإضافة إلى الاعمال الخاصة بالفريق.

يشار إلى أن أوركسترا أوبرا الإسكندرية تأسس فى عام 2004 على يد المايسترو الراحل جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شارك فى مهرجانات فنية عديدة داخل مصر وخارجها، ويضم برنامجه نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة والخاصة بالوتريات.

جدير بالذكر أنه يسبق ذلك الحفل، حفلا فنيا آخر، غدا الأحد، لمجموعة عازفات الهارب المصريات: «منال محيى الدين، منى واصف، أميرة أحمد، سما سليمان، ميادة مصطفى، تقى صلاح، نورهان حمدى، سلمى صابر، روانا اشرف، بروين محمد».

يشار أن مجموعة عازفات الهارب المصريات Egyptian Harp Ensambel ، تتكون من أمهر العازفات المصريات على آله الهارب ،من المحترفات والدارسات اللاتي يصل عددهم الي اكثر من 9 عازفات.

وبدأت المجموعة نشاطها منذ عدة سنوات وقدمت العديد من الحفلات علي مسارح دار الاوبرا المصرية وغيرها من المسارح، ويتميز برنامجها بالتنوع الموسيقى حيث تقدم الموسيقى الكلاسيكية والتراثيه المصرية والاسبانية و المكسيكية والمعاصرة و الجاز وغيرها من الألوان الموسيقية المختلفة. و هدفها هو تسليط الضوء علي هذه الآلة المصرية الفرعونية الاصيلة وابراز مدرسة العزف المصرية التي تمتد جذورها لأكثر من 50 سنة.