لأول مرة في مصر.. برنامج «ماجستير الإبداع» في جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، اليوم السبت، عن فتح باب القبول في برنامج «ماجستير الإبداع وإدارة التغير» للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، اليوم، أن البرنامج هو درجة ماجستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و برنامج ماجستير «الابداع وإدارة التغيير» هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية.

ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الابداع وإدارة التغيير في المنظمات ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة الي جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية تتخذ خطوات عديدة لتطوير العملية التعليمية وفرص التعلم لدى طلابها، حيث تأتي تلك الخطوة بعد يوما واحد، بعد بدء فعاليات مشروع «دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات من أجل إدارة أفضل للتغيرات المناخية»، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «إيراسموس بلس» في الفترة من العام الجاري 2021 حتى عام 2024، بتكلفة 15 مليون جنيه.

وتقود جامعة الإسكندرية هذا المشروع، الذي يضم 7 شركاء آخرين، من الاتحاد الأوروبي، وهم جامعة أفيرو بالبرتغال، وجامعة ساساري بإيطاليا، وجامعة فالنسيا بأسبانيا، والجامعة اليورومتوسطية من سلوفينيا، ومن مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة زويل، وجامعة هليوبوليس.