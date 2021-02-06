«تعال خد جثة بنتك».. موظف يطلق النار على زوجته وهي نائمة ويبلغ والدها

«أبوها والعمدة هددوني بالقتل عشان فيه خلافات زوجية بينا، عشان كده ضربتها بالنار وهي نايمة.. الغل خلاني مش شايف حاجة قدامي» بهذه الكلمات اعترف شاب بقتل زوجته برصاصة في الرأس وهي نائمة، انتقامًا من والدها وعمدة القرية، اللذين هدداه بالقتل بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينه وبينها.

وألقى القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة، وبتضييق الخناق عليه ومواجهته بالأدلة اعترف بجريمته بدافع الانتقام من والدها والعمدة.

مسرح الجريمة

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة في عزبة طوخ، التابعة لقرية الروضة بمركز السنطة، وناظرت جثمان المجني عليها «نورا أحمد المزين» 35 سنة، وبينت التحريات أن الزوج «حافظ ع ع»، موظف، قام بقتلها غدرا بطلقات نارية في رأسها، أثناء نومها، فماتت في الحال، واتصل المتهم بوالدها وقال له: «تعالي خد جثة بنتك».

المتهم: تعبت من مراتي وأسرتها

وقال المتهم أمام المباحث: «أنا تعبت من مراتي وأسرتها كل يوم تعيط على أبسط الأمور وتروح تشتكي لأبوها وأبوها يروح يشتكي للعمدة وفي آخر مرة من أسبوع كنا قاعدين في جلسة صلح، أبوها والعمدة قالوا ليا: لو ضربتها تاني هنقتلك، عشان كده مشيت من هناك والدنيا سودة في وشي ولما مراتي اتخانقت معايا واتصلت بأبوها ضربتها بالنار وهي نايمة».

حبس المتهم

وأضاف المتهم أنه يئس من تصرفات زوجته وأسرته وقرر الانتقام منها، وأرشد المتهم عن السلاح الناري واعترف أنه كان بحوزته منذ قرابة 6 أشهر، وقبل الحادث اشترى 5 طلقات، وانتظر حتى دخلت زوجته في النوم وظل يفكر في طريقة للانتقام منها وانتهى إلى قتلها رميًا بالرصاص وقررت النيابة حبس المتهم بعد الانتهاء من سماع أقواله بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب الوفاة رسميًا وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية.