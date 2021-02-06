الحبس 15 يوماً لموظف قتل زوجته رميا بالرصاص

قرر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، حبس موظف 15 يوما، علي ذمة التحقيقات، اليوم السبت 6 فبراير، بتهمة قتل زوجته بعيار ناري في الرأس، أثناء نومها في فراش الزوجية، بسبب خلافات أسرية.

وبحسب تحقيقات النيابة شهدت عزبة طوخ التابعة لقرية الروضة بمركز السنطة، مطلع الأسبوع الماضي، مقتل ربة منزل تدعى «نورا أحمد المزين» 35 عامًا، على يد زوجها «حافظ .ع ع» موظف، حيث قام بقتلها غدرا بطلقة نارية في الرأس، أثناء نومها، نتيجة لخلافات زوجية سابقة لتلقى حتفها في الحال .

وبدأت القضية بإخطار تلقاه اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، من العميد أحمد البرجي مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغا بمقتل ربة منزل على يد زوجها بقرية الروضة دائرة المركز، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة، وتبين صحة البلاغ ومصرع ربة منزل على يد زوجها «حافظ.ع.ال» وهروبه بشكل مفاجىء من عش زوجية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة والتي قررت بتشريح الجثه ودفنها .

فيما طالب «أحمد علي» أحد اقارب الزوجة المغدورة في استغاثاته عبر منبر «الوطن» وكيل مكتب النائب العام بالضرورة القصاص لدماء ابنتهم ومحاسبه زوجها سعيا في إنصاف العدالة .