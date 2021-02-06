المسماري: الليبيون يأملون من حكومة «المنفي» إجراء الانتخابات في موعدها

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنها تبارك وتهنئ الشعب الليبي على نتائج «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة التابعة لـ«الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل، اليوم، أن القيادة العامة تقدم في هذه النتائج التهنئة إلى الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها، وخاصة محمد يونس المنفي، الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه، الذي سيترأس الحكومة.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت، أمس الجمعة، فوز «المنفي» بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، و«دبيبه» بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، كعضوين بالمجلس الرئاسي.

وأشادت القيادة العامة للقوات السملحة الليبية، في بيان اليوم، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها وليامز، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة، على أن الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.

من جانبها، رحبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بنتائج «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي توج باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، واصفة ما حدث بالإنجاز التاريخي.

وقالت اللجنة المشتركة، في بيان، اليوم، حول مباحثاتها المستمرة خلال الجولة السابعة، في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري، إنها تتقدم بالشكر إلى البعثة الأممية في ليبيا وعلى رأسها ويليامز، والفريق التابع لها على مجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأضافت اللجنة المشتركة، أنها تصر على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب فورا، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن الدولي بمتابعة مخرجات «مؤتمر برلين» بإلزام الدول التابع لها المقاتلون الأجانب والمرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية .

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير الجاري تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.