صعود فريق مركز شباب الشيخ زويد للدوري الممتاز في بطولة الميني فيتبول

حصل مركز شباب الشيخ زويد على المركز الآول فى تصفيات بطولة المينى فيتبول على مستوى شمال سيناء، بعد تصفيات 19 فريقا بحى المساعيد بوسط العريش.

بهذا الفوز يصعد فريق الشيخ زويد للتصفيات على مستوى الجمهورية كأول فريق على مستوى شمال سيناء يحقق هذا الإنجاز ويصعد للدوري الممتاز.

وقال محمد التابعى المدير الفنى للفريق، إنه رغم أن فريق الشيخ زويد لعب مباريات الدورى بدون إمكانيات إلا أنه تمكن من الحصول على المركز الآول بعد تصدره فرق المحافظة.

وأضاف المدير الفنى للفريق، أن هداف البطولة على مستوى الجمهورية، هو مهاجم الفريق حسن إبراهيم البطين 25 عاما، والذى تصدر هدافى الدورى برصيد 23 هدفا

وأشار «التابعى»، أن فريق الشيخ زويد برغم إمكانياته الضعيفة إلا أنه يطمع أن يحقق مركزا جيدا فى الدورى الممتاز، بعد صعوده الأول على مستوى سيناء، مؤكدا أن قناة النيل للرياضة أثنت خلال برنامجها الرياضى على فوز فريق الشيخ زويد وصعوده للدورى الممتاز، وحصول مهاجم الفريق على هداف البطولة والتصفيات على مستوى الجمهورية.

وأكد برنامج النيل للرياضه أنه سوف يتم تكريم فريق الشيخ زويد قريبا فى الآتحاد المصرى لكرة القدم لحصوله على 3 إنجازات، الآول حصوله على المركز الآول على مستوى المحافظة وتصدره المجموعة وصعوده للدورى الممتاز، وحصول مهاجم الفريق حسن إبراهيم على لقب الهداف على مستوى شمال سيناء، وأيضا حصوله الهداف على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن بطولة المينى فوتبول سوف تكون على مستوى الجمهورية من كل محافظة فريق عدا القاهرة وشمال سيناء والإسكندرية والشرقية، ستمثل بفريقين من كل محافظة، بعد تصفيات اشترك بها قرابة 300 فريق، وسوف تنطلق بطولة الدورى الممتاز فى 10 من مارس القادم.

قال رسمى عابد مدير مركز شباب الشيخ زويد الذى تولى المهمة منذ أيام، أن هذا الفوز هو أهداء الى روح مصطفى أبو رشاد رئيس المركز السابق، الذى توفى على أرضية الملعب فى ثانى مباراة للفريق بالبطولة.