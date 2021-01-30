البدء في خطة إنارة حديثة في مدينة الشيخ زويد ووسط سيناء بالعريش

تنفذ محافظة شمال سيناء خطة تركيب كابلات أرضية متطورة بمركز ومدينة الشيخ زويد، شاملة بعض القرى ووسط المدينة وحي الكوثر والزهور، شمال المدينة.

وقال إيهاب بكير، سكرتير عام مجلس ومدينة الشيخ زويد، إنه تم بالفعل الانتهاء من جميع الخطوط الأرضية بوسط المدينة، قبل عملية البدأ في رصف 5 كيلو أسفلت، تشمل الشارع الدولي العام، وطريق المستشفى والسكة الحديد، وسوق الثلاثاء.

وأضاف «بكير» أن مدينة الشيخ زويد تشهد عملية تركيب وإعمار في مجال الكهرباء بشكل متطور، بعد تركيب الخط الجديد القادم من غرب العريش، بتكلفة 56 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تركيب اللوحة الكهربائية الجديدة الحديثة بمقر الشركة.

وأوضح سكرتير عام المجلس، أن هناك خطة لرفع جميع الأسلاك الهوائية الموجودة، داخل المدينة، وجاري تنفيذها والانتهاء منها خلال أسابيع فقط.

وتركب المحافظة أيضا أبراج كهربائية بمنطقة وسط سيناء، في مركزي «الحسنة، ونخل»، وهي عبارة عن محولات وأعمدة، لتوصيل الكهرباء إلى التجمعات بالقرى.

وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، في بيان له، إنه تم تركيب محول كهربائي، و46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.

وشملت خطة التركيب عدة تجمعات بـ3 قرى، منها: تجمع البياض، وحي «التقوى بقرية القسيمة، والتحرير بقرية المنبطح، والجهامات بقرية المنبطح».

ويجرى بتجمع الغبرا، بقرية البرث، توصيل كابل بطول 2.5 كم جهد متوسط، ومحول كهرباء قدرة 200 كف أ، وتركيب 30 عامود إنارة، ومعاينة مبنى الوحدة المحلية بالقرية.