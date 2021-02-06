«مدارس وكباري ومشروعات».. الهجان يتابع تنفيذ «حياة كريمة» بشبين القناطر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بنطاق قرى مركز ومدينة شبين القناطر، استمرت عدة ساعات اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية، شملت مشروعات إقامة مدارس ومشروعات خدمية وكباري وتبطين ترع.

تضمنت جولة للمحافظ، يرافقه سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، ونواب البرلمان واللجنة التنفيذية للمبادرة، لمدارس شبين القناطرتحت الإنشاء، ضمن المبادرة، وشملت مدرسة العوام الثانوية، بحضور الدكتورة وفاء طنطاوي، مدير إدارة شبين القناطر التعليمية، وهشام العتموني، وكيل الإدارة التعليمية، وسالم السيد، مدير التخطيط بالإدارة، وأحمد سالم، مدير التعليم الثانوي بالإدارة.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، توسعات مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة، وأكد على ضرورة الانتهاء من كافة التوسعات والتجهيزات بالمدارس، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتوسع بالمدارس والصيانة المستمرة والدائمة للمدارس.

وتفقد محافظ القليوبية مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة الجديدة بالسلمانية، الجاهزة للتسليم، كما تفقد التوسعات بمدرسة مجمع الأحراز الابتدائية المشتركة.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بقطاع التعليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصري، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، من أولى أولويات الدولة، والتي تعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم، ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة، والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ القليوبية مشروعات المبادرة، حيث أجرى جولة بقرية كفر شبين، لزيارة مشروع الكوبري العلوي للمشاة بالقرية، والوحدة المحلية بكفر شبين، وفي طحانوب، تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي، الذي تم الانتهاء منه، بالإضافة إلى تطويرمكتب بريد كفر طحا.

وتفقد المحافظ مشروع تأهيل الترع بقرى الحزانية والعطارة، ومشروع تبطين ترعة البشكارية بالجعافرة، وترعة جمص بالسلمانية، وأعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية، وطريق المريج – كفر طحا، ومحطتي الصرف الصحى بعرب جهينة وعرب الصوالحة، وتغطيه مصرف الأحراز الزراعي بنسبة تنفيذ 95%، وأعمال الغاز الطبيعي بالقرية بنسبة تنفيذ 60%، وتطوير الوحدة الصحية بالأحراز بنسبة تنفيذ 95%، ووحدة التضامن الاجتماعي بنسبة تنفيذ 90%، ومركز شباب القرية بنسبة تنفيذ 98%، والسجل المدني بنسبة تنفيذ 98%، ووحدة الإطفاء بنسبة تنفيذ 98%، ونقطة الشرطة بنسبة تنفيذ 70%.