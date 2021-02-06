بحضور 4 وزراء.. بدء الندوة الحوارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

بدأت قبل قليل الندوة الحوارية الرابعة لفعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بعنوان «استراتيجية التمويل الصناعي»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى، ويناقش استراتيجية تمويل الصناعات في مصر خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، ودعم السياسات الصناعية لمصر، والسياسات المالية، والتحول الرقمي، والتوجه التصديري، والأهداف المرجوة بالتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذلك التحديات وكيفية مواجهتها.

وسبق أن عقدت وزارة الهجرة ثلاث ندوات حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، حيث عقدت الندوة الأولى في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان «توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر» وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الماضي تحت عنوان «مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر» بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، تلتها الندوة الثالثة أواخر ديسمبر الماضي تحت عنوان «توطين صناعة السيارات في مصر» بمشاركة عدد من المصريين المتخصصين في مجال صناعة السيارات حول العالم، كما عقدت الوزارة ورشتين عمل لشباب الدارسين بالخارج في إطار ربطهم بالعلماء والخبراء.

وتأتي هذه الندوات الافتراضية تماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» الذي يُعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».