الصحة عن الموجة الثالثة: «لا تالتة ولا رابعة كله متوقف على سلوك المواطن»

علقت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، عن الأحاديث المنتشرة عن دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا قائلة: «لا صحة لدخول مصر موجة ثالثة أو رابعة، ما فيش حاجة اسمها كدة»، لافتة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المنحنى الوبائي وزيادة اعداد المصابين ترتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من المواطنين.

وتابعت «العسال» أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بالفيروس وارتفاع في نسب الشفاء داخل مستشفيات العزل وكذلك قلة المترددين على المسشتفيات، مشيرة إلى انخفاض نسب الإشغال بنسبة تصل الى 30%.

أعراض فيروس كورونا لم تتغير

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير إلا في سرعة الانتشار، مشيرة إلى أن الفيروس حدث له تحورات وهذا أمر طبيعي، وكشفت عن حذف عقار الإنترفيرون من البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا لأنه لأنه لم يثبت كفاءة.

وأكدت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن فيروس «نيباه» ليس جديدا، وظهر في ماليزيا فى التسعينيات والسبب فى هذه الضجة التي أحاطت به هو «فيس بوك».

وتستمر وزارة الصحة والسكان فى رفع اعلى درجات الاستعداد القصوي لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة على مستوى محافظات الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو أى من الفيروسات المعدية.

خروج 421 متعافيا أمس

وأكدت وزارة الصحة والسكان، خروج 421 متعافيًا من الإصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل أمس الجمعة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بالكامل، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم