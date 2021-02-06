وزير الصحة السابق: «نيباه» غير موجود في مصر.. ووارد حدوث موجة كورونا ثالثة

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، إن فيروس نيباه الذى تم الإعلان عنه من قبل منظمة الصحة العالمية ليس بفيروس جديد بل إنه قديم وظهر فى التسعينيات في بعض المناطق، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تلقي الضوء على بعض الفيروسات التى ظهرت فى السنين الماضية لدراستها ووضع آلية للتعامل مع الجينات الخاصة بها وتوفير معلومات حولها لإمكانية توفير لقاحات لها حتى لا يحدث نفس سيناريو فيروس كورونا المستجد.

وتابع «العدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس نيباه لا يوجد في مصر، وعن خصائص الفيروس قال إن أعراضه تتمثل في الحمى والسعال وارتفاع ضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة وضربات القلب، وهو ليس خطيرا فبالنظر إلى الحالات التى أصيبت به قال «العدد كان محدود 800 حالة».

وعن دخول مصر الموجة الثالثة للفيروس، قال وزير الصحة السابق إن مصر قد تشهد موجة ثالثة في حال زيادة الإصابات مرة أخرى، متابعا كل شيء وارد ومرتبط بمدة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة والمداومة على غسيل اليدين وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التقبيل أو الأحضان.

ارتفاع معدل الشفاء لـ78.2%

وكشفت أحصائيات فيروس كورونا المستجد بارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، فوفقا لمستجدات الفيروس اليومية ارتفع معدل الشفاء إلى ما يقرب من 78.2%، جاء ذلك بعد إعلان الوزارة أمس خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.

وكشفت الوزارة أمس عن إجمالي عدد مصابي الفيروس الذي تم تسجيله والذي وصل إلى ما يقرب من 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، كما تم تسجيل 9560 حالة وفاة، وأكدت الوزارة أنه وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.