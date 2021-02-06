تجديد حبس مستريح المنيا 15 يوما على ذمة التحقيق

جددت النيابة العامة بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، اليوم السبت، حبس المتهم بالاستيلاء على ما يقرب من ملياري جنيه من أموال المواطنين، بحجة توظيفها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وشمل قرار النيابة العامة كلاً من «حسين أ. أ.»، 42 سنة، والمعروف إعلامياً باسم «مستريح المنيا»، و«علاء أ. ع.»، 55 سنة، مع التحفظ على أموالهما وممتلكاتهما، وتكليف أجهزة الأمن بضبط وإحضار المتهم الهارب «محمد ع. م.»، 40 سنة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليار جنيه، دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب مصدر قانوني، تقدم أكثر من 150 مواطناً ببلاغات إلى مراكز وأقسام الشرطة، يتهمون فيها «مستريح المنيا» بالاستيلاء على أموالهم، وجرى ضم جميع المحاضر إلى أوراق محضر التحقيق، الذي يحمل رقم 668 لسنة 2021 إداري مركز شرطة مغاغة.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على المتهم «حسين م.»، والمعروف بـ«مستريح المنيا»، وأحد معاونيه «ح. م.»، من قرية «فقادة» بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين، تجاوزت مليار و500 مليون جنيه، بحجة استثمارها في تجارة الرخام والتصدير لدولة الصين.

جرى القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بأحد المنازل بمركز العدوة، هرباً من مطاردة المواطنين لهما بمقر إقامتهما بقرية قفادة بمركز مغاغة، وإحالتهما للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.