كتلة عراقية تدعو لاستعادة 30 مليار دولار من تركيا

دعا النائب عن كتلة «السند الوطني» في العراق، فالح الخزعلي، اليوم، الحكومة العراقية الى استعادة أموال العراق لدى تركيا، فيما كشف أنها تقدر بـ30 مليار دولار امريكي.

وأوضح، الخزعلي، في بيان، أن المبالغ تقدر بـ30 مليار دولار، لخرقها اتفاقية الخط الناقل للنفط بين البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأكد النائب عن كتلة «السند الوطني»، على ضرورة عدم التفريط بأموال العراق التي بذمة تركيا ومتابعة الحكومة العراقية لهذا الملف.

وحذر الخزعلي، الحكومة العراقية، من التراخي في هذا الملف، لاسيما أن البلاد في تمر بأزمة مالية حادة.

وفي سياق آخر، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، إن الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في أغسطس 2014 يجب أن لا تتكرر، داعيا الى تشريع قوانين صارمة للحد من الإرهاب والعنف.

واجتاح تنظيم «داعش» الإرهابي، «سنجار» في صيف عام 2014 فقتل وأسر الآلاف من الإيزيدييين بسبب عقيدتهم.

وأكد صالح، في كلمة خلال مراسم دفن عدد من الضحايا الإيزيديين بقرية «كوجو» في سنجار بغربي محافظة نينوى شمالي العراق، بضرورة إنصاف الضحايا، والعمل محليا ودوليا وبأقصى الجهود من أجل الكشف عن مصير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم، وإعادة الأمن والاستقرار إلى سنجار.

من جانبها، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، اعتقال أحد موزعي كفالات عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في جلولاء بمحافظة ديالي، موضحة في بيان أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وعلى صعيد آخر، قدم قائد طيران الجيش العراقي الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي، اليوم، اعتذاره الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوزراء والقادة الامنيين وجاره اثر محاولة استهداف منزله بعبوة ناسفة في العاصمة العرقاية «بغداد» الخميس الماضي.

وعزا المالكي، في بيانٍ، اعتذاره إلى أنه تسبب بالقلق وإشغالهم بأمور من المفروض ألا تحدث، مشيرا الى أنه لم يتخذ أي إجراءات أمنية لمنزله وعائلته، موضحا أن هذه الأفعال «الجبانة» لن تثنيه عن حب العراق ومواصلة القتال ومحاربة الفساد.