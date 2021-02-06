«الصحة»: لن يسمح بتجديد ترخيص الأطباء إلا بعد خوضهم الامتحان

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اليوم، جرى تنظيم امتحان قومي لطلاب درجة الامتياز قبيل السماح لهم بمزاولة مهنة الطب عبر عقد امتحان للمرة الأولى في تاريخ مصر لدفعة 2019-2020، بواقع 9400 طبيب، تجاوزت نسبة النجاح فيه الـ99%.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اللجان الخاصة في الوزارة هي من وضعت الامتحان والذي أظهر تضافر كافة مجهودات فريق العمل القائم على وضع الامتحان، كما وعملت اللجنة أيضا على حل كافة المشكلات التي كان يعاني منها الطلاب قبل بدء الامتحان، اليوم، حتى يتسنى لهم الامتحان عبر نظام «أونلاين»، وهو الامتحان الذي جرى على منصة بنك المعرفة: «عززنا معايير الأمان حتى يكون هناك مساواة بين الطلاب، ويتم تقييم كافة الأطباء بمرحلة الامتياز بشكل جيد وبمستوى ترضى به الوزارة لهم ليكونوا في على أعلى مستوى في مستشفيات مصر».

وأوضح أن الامتحان شمل 5 تخصصات رئيسية درسها الطالب من قبل خلال مرحلة الجامعة، تحوى كل تخصص منها على 19 سؤالا، بخلاف ما يخص ميثاق الشرف الطبي وكيفية التعامل الصحيح مع المرضى، لافتا إلى أن الامتحانات ما بين الطلاب متساوية ولكنها متغيرة في أرقام الأسئلة حتى لا يكون هناك تطابق في الإجابات فيما بين الطلاب، بهدف تخريج دفعة مؤهلة للعمل بشكل جيد في المستشفيات.

وأكد أنه وبالنسبة للأطباء القدامى، فلن يسمح لهم بتجديد الترخيص الخاص بهم بعد 5 سنوات إلا بعد خوضهم لمثل تلك الامتحانات لضمان مستوى اطلاع الطبيب وكفاءته على الاستمرار في مهنة الطب، وكذا أبحاثه العملية المنشورة في المجلات العلمية العالمية، وحضوره للمؤتمرات التي تخص مجالاتهم: «هنخلي الطبيب عنده كفاءة يطلع ويقرى ويحضر مؤتمرات وندوات، مش مجرد أنه خد الترخيص وبقي معاه طول الحياة، وده بشكل علمي ونظري».

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خط الوزارة وصولا لعام 2024 لإعداد وعقد الامتحان للأطباء القدامي، حيث إنه لن يسمح لهم بتصريح مزاولة المهنة مدى الحياة كما كان يحدث من قبل، ولكن ستسعى الوزارة إلى امتحانهم للتأكد من معارفهم ومدى نموها.

وبالنسبة لتطعيم الأطقم الطبية والمواطنين بفيروس كورونا، فقال: «بدأ تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة، وهو ما أعطانا بشرة أمل لقرب تطعيم كبار السن، والذين سيكونون مدرجين في قائمة الأشخاص الأولى باللقاحات، وكل القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص اللقاح جرى مراجعتها علميا.