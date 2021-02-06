معين عبدالملك: الحوثيون لا يمتلكون قرارهم.. والجيش يسيطر على مواقع في «صعدة»

دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إلى الضغط على إيران بصفتها داعما للحوثيين كسبيل أساسي لإحلال السلام في اليمن، مؤكدا لدى لقائه في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانز جروندبيرج، وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والسويد وفنلندا وإيرلندا والنرويج وبلجيكا لدى اليمن، الالتزام بمسار السلام، وأهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيق السلام.

وأوضح عبدالملك، إن الحوثيين، لا يمتلكون قرارهم، وإنما ينفذون أجندة طهران في المنطقة، ولا يعنيهم معاناة الشعب اليمني واستمرار الحرب، ويتم استخدامهم من طهران لابتزاز المجتمع الدولي في ملفات أخرى.

وأشار عبدالملك، إلى أهمية السعي لذلك وفق المرجعيات الثلاث «المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي»​​​، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعتبر الحوثيون، أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بدء شطب اسمها من لائحة الإرهاب يعد خطوة متقدمة باتجاه تحقيق السلام في اليمن.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، «الكونجرس» الأمريكي، اعتزامه إلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وهو التصنيف الذي جرى قبل يوم واحد من تسلم إدارة بايدن السلطة في الولايات المتحدة.

وأكد بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، أن قضايا وقف الحرب في اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم، إن بلينكن أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع بن فرحان، موضحا أن الوزيرين بحثا ملفات عدة منها، الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتعاون، وردع الهجمات على المملكة والدفاع عنها.

ميدانيا، سيطر الجيش الوطني اليمني، اليوم على تباب «الصواريخ والمكرفون» والمزارع المحيطة بها بمديرية قطابر بمحافظة صعدة شمال غربي العاصمة اليمنية «صنعاء».

وقال قائد «اللواء الثالث حرس حدود» العميد سليمان النويهي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الجيش الوطني اليمني، أصبح يسيطر ناريًا على عدد من المواقع القريبة من «جبل النار» الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.