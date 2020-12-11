الجيش الوطني اليمني: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الجوف

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش الوطني اليمني، العقيد ربيع القرشي، إن قواته "تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الظهرة بالقذاميل، بمديرية خب والشّعف شرقي الجوف"​​​.

ولم يشر المتحدث العسكري إلى نوع الطائرة التي أسقطت، لكن مصادر يمنية محلية ذكرت أنها "هجومية".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الوطني اليمني إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للحوثيين، في جبهة السليلة شرقي الجوف، أثناء محاولتها رصد مواقع لقواته.