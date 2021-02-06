مصادر: عمرو دياب يسعى للحصول على تأشيرة دبي الذهبية للإقامة

يستقر الفنان الكبير عمرو دياب، منذ أكثر من 40 يوما في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يقضي عطلته الشتوية، بالإضافة لإحياء أكثر من حفل غنائي خاص.

عمرو دياب يفكر في الاستقرار بدبي

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من دياب أن هناك مساعي تتم بجدية من أجل الحصول على تأشيرة دبي الذهبية من أجل الإقامة هناك، وعمل دياب خلال الفترة الماضية على الترويج للإمارة حيث ظهر ولأول مرة بالاحتفال برأس السنة على صفحته من دبي كما قام بالترويج لدبي وشكرها خلال حفله الذى أقيم على ملعب دبي.

كما أن هناك أنباء انتشرت في الأوساط الفنية والغنائية بأن دياب يفكر في شراء شقة كبيرة في إمارة دبي من أجل العيش فيها، على أن يكون المنزل مكانا لمقابلة أفراد أسرته وأولاده في أوقات فراغهم.

جاء هذا التفكير بعد أن انفصل الفنان عمرو دياب رسميا عن الفنانة دينا الشربيني منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث مكث فى القاهرة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» وعقب الانتهاء من تسجيل أغنياته سافر إلى دبي، وخلال تلك الفترة كان له عدد كبير من الظهور منها مقابلته مع الفنان راغب علامة وأيضا إحياء حفل غنائي كبير فى ملعب دبي وظهور خاص فيه لأولاده عبدالله وكنزي.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، انتهى من تصوير إعلان عطره الجديد الذي يحمل اسمه في حفل كبير بشاطئ ناموس بإمارة دبي يوم 22 فبراير الجاري، ويتعاون دياب في هذا الإعلان مع المخرج طارق العريان، واستقر على أغنية «وأنا معاك» ليكون التصوير على نغماتها، وتشارك في الإعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.