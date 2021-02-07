توقيع الكشف المجاني على 3289 مواطنا خلال القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، السبت، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الأمال بمركز نصر النوبة، وقرية البحيرة بمركز ادفو، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن مديرية الشئون الصحية بأسوان، استمرت القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3289) مواطنا، وضمت القافلة مجموعة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

على جانب آخر استكمالا لجهود وزارة الزراعة ومحافظة أسوان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مع توعية المواطنين بأهمية التحصين ستقوم مديرية الطب البيطرى تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدءاً من السبت ولمدة شهر بتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

صرح بذلك الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، والذى أشار إلى أن الهدف من الحملة هو الكشف البيطرى للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار وتتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.

وأكد على أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة في هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان، وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة ولاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى لمن يصاب بها.

وأضاف الدكتور أحمد صالح بأنه تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات الواردة يتم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار جائحة كورونا لحماية المواطنين من أى أمراض أو أضرار محتملة.