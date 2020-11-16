"صحة أسوان" توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى للجمهور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، عن توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعي للجمهور بمكتب صحة أول الكائن بمنطقة النفق، على أن يتم التطعيم داخل المكتب فقط بعد ملء نموذج تطعيم .

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أنه سيتم تطعيم من يرغب من المواطنين بلقاح الأنفلونزا الموسمية وبخاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة "تنفسية – قلب – سكر – أمراض مناعة" وغيرها، فى ضوء قرار الأجور نظير الخدمات الوقائية، بجانب تطعيم المسافرين للعمرة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.

وأشار مدير الطب الوقائي إلى تكثيف التوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقي التطعيم، فى إطار الوقاية من مرض الأنفلونزا الموسمية، موضحاً أن الأشخاص المصابين بحمى شديدة، لا يجري تطعيمهم فضلا عن منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى مكونات اللقاح، وفيما يخص الحوامل يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل الحصول على التطعيم الذي يبدأ من سن 6 شهور فأكثر، بجرعة كاملة من اللقاح "0,5 سم".

وأضاف: "بالنسبة للأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أى جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية في السنوات السابقة، يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين "0,5 سم"، يفصل بينهما فترة بينية لا تقل عن أربعة أسابيع، على أن يتم حقن الرضع فى العضلة الأمامية من الفخذ، والكبار فى العضلة الدالية بالذراع أو تحت الجلد، ولا يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ تحت أى ظرف فى الوريد".

وشدد "الطب الوقائى"، على ضرورة التنبيه على توفير اللقاح بكافة مكاتب التطعيم، وتطعيم المواطنين الراغبين داخل مكاتب التطعيم فقط، وتكليف فريق العمل الوقائى بالمديرية والإدارات الصحية بالإشراف والمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التطعيم والتأكد من تنفيذ التعليمات.