التنمية المحلية تغلق 39 ألف منشأة مخالفة لإجراءات كورونا

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن المنشآت التى تم غلقها على مستوى الجمهورية بسبب مخالفة مواعيد الغلق بلغ عددها 38714 منشآة منذ تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية بمواعيد الغلق أول شهر ديسمبر الماضى وحتى أمس، مضيفا لـ «الوطن»، أن المحال تتصدر المنشآت المخالفة وعددها 15049 محلا، تم غلقها، و11181 مقهى مخالف تم غلقه،علاوة على غلق 4795 ورشة مخالفة، و1921 سوقا مخالفا، و618 مطعما تم غلقه، فضلا عن أنشطة أخرى مخالفة تم غلقها وعددها 5146 نشاطا متنوعا.

الحملات ولجان المتابعة مستمرة فى عملها بمختلف المحافظات

وأشار إلى أن الحملات ولجان المتابعة مستمرة فى عملها بمختلف المحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والتأكد من التزامها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، لافتا إلى أنه يتم مراعاة توقيتات الصيف والشتاء فى مواعيد فتح وغلق المحال، والتاكيد على استمرار تطهير المنشآت والحفاظ على التباعد الاجتماعى والحد من الزحام .

متابعة ارتداء الكمامة فى المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات للحفاظ على سلامة المواطنين

واوضح أن حملات المحافظات مستمرة بشأن متابعة ارتداء الكمامة فى المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات للحفاظ على سلامة المواطنين،وتوفيع غرامة فورية على المخالفين فى اطار اتباع الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المحافظات مستمرة فى متابعة المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات ، مع التأكيد على استمرار نسبة تشغيل 50% داخل المطاعم والمقاهي لمنع التجمعات ومنع انتشار المرض بين المواطنين ،مع استمرار حظر الشيشة ومعاقبة اى كافية يسمح يتداولها للحد من الفيروس خلال الآونة الراهنة .

واوضح أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل دورى مع المحافظات قرار مواعيد الغلق فى المحافظات، والحد من أى تجاوزات على الفور، لافتا إلى ارتفاع نسبة التزام المنشآت بمواعيد الغلق بشكل كبير خلال الفترة الراهنة .