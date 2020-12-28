التنمية المحلية: غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية اجتمع اليوم مع المحافظين في مجلس المحافظين، وصباح اليوم تواصل مع كافة المحافظين من أجل التأكيد على جهود الدولة المصرية ممثلة في الحكومة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وآلية التطبيق ستشمل أكثر من محور، المحور الأول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أمس بشأن منع الاحتفالات الخاصة برأس السنة، وسيتم ربط غرفة أزمات وزارة التنمية المحلية مع غرف الأزمات والعمليات في كافة المحافظات المختلفة.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه تم غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية خلال الفترة الماضية وذلك خلال عمل وزارة التنمية المحلية في الفترة الماضية بداية من يوم 1 ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن المحال التي تم غلقها 4938 محلا، والأسواق التي تم غلقها 34 سوقا، والمطاعم 216، والمقاهي هي الرقم الأكبر أكثر من 5 آلاف.

أسباب غلق المحال التجارية

وتابع أن كل تلك الأرقام الكبيرة بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق الخاصة بقرار وزير التنمية المحلية، والذي تم تطبيقه بداية من 1 ديسمبر 2020، وفيما يتعلق بتطبيق قرارات الـ 50% بالنسبة لنسبة الإشغال إلى جانب استخدام الأدوات أحادية الاستخدام في المطاعم والكافيهات والمقاهي كل تلك أسباب، وتم التأكيد على المحافظين بهذه الإجراءات بجانب ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العامة.

وأردف أن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية وغيرها من المحافظات التي أعلنت فيها وزارة الصحة عن نسب عالية في الإصابة فيها، وسيتم التشديد في تلك المحافظات بشكل كبير من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إصابات كورونا.