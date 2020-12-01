بدء تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات

تبدأ مصر اليوم، تطبيق قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، على مدار العام، مع مراعاة توقيتات الصيف والشتاء، واستثناء محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة من قرار الغلق، على أن تكون مفتوحة ولا ينطبق عليها قرار الغلق، لتلبية احتياجات المواطنين.

ويشمل القرار، استمرار خدمة الديليفري طوال 24 ساعة لخدمة المواطنين، مع استمرار عمل محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية لتقديم الخدمة، ودعت وزارة التنمية المحلية إلى الامتثال للقرار من أجل الصالح العام.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة التنمية المحلية، مواعيد فتح المحلات والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الصيف والعاشرة مساء في فترة الشتاء، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاءً.

وتقرر زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق المطاعم والبازرات الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

وأتاح القرار الوزارى تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية، بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وأكد القرار أنّ وزارتي التنمية المحلية والداخلية تشاركان في متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات، لافتا إلى أنّه لا رجعة في تطبيق القرار لتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على الصحة العامة وعدم الإزعاج، وخفض حدة الضوضاء، ومساعدة الدولة في الحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية، والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.