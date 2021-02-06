الصين وأمريكا تمنحان الضوء الأخضر للقاحين جديدين لمواجهة كورونا

فى إطار مواجهة كورونا، تجري العديد من دول العالم أبحاثا مستمرة للتوصل للقاحات جديدة ضد كورونا فى محاولات لتوفير التطعيمات لمواجهة تفشي كوفيد 19

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 105 ملايين و489 ألفا و650 حالة، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

وأوضح مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة وفقا لموقع الجامعة الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى مليونين و301 ألف و289 حالة.

وأعلنت السلطات الصينية منح الضوء الأخضر، لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا المستجد والذى يتم تطويره في البلاد، ويُدعى «كورونا فاك» والمطور من قبل شركة «سينوفاك» وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضحت شركة «سينوفاك» للصناعات الدوائية أن موافقة السلطات المسئولة عن قطاع الأدوية في الصين على استخدام اللقاح، جاءت بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج، وفقا لبيان صدر عنها اليوم.

وأضافت أن الاختبارات التي تمت على اللقاح في الخارج جرت في دول من بينها البرازيل وتركيا، منوهة إلى أنه لا تزال هناك حاجة، للتأكد بدرجة إضافية، من نتائج فعالية اللقاح وسلامته.

وفى إطار اللقاحات الجديدة، أعلنت شركة جونسون آند جونسون للأدوية تقدمها بطلب إلى السلطات الأمريكية، للحصول على ترخيص طارئ للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة جونسون آند جونسون أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي أجريت على نحو 44 ألف شخص في 8 دول، أثبتت أن اللقاح فعال بنسبة 66% وترتفع فعاليته إلى 85% في الوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس، وفقا لقناة «العربية».

ويمكن تخزين لقاح شركة جونسون في درجات حرارة المبردات العادية، وأنه يتم التطعيم به بجرعة واحدة فقط، مميزات للقاح عن لقاحات كورونا الأخرى وخاصة المتداولة بالولايات المتحدة الأمريكية.