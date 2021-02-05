الصين تمنح مصر 300 ألف جرعة من لقاح «كورونا» و«الصحة»: 4 ملايين مواطن استفادوا من «التوعية»

أعلن لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن بلاده قررت منح مصر 300 ألف جرعة (تكفى لـ150 ألف شخص) من اللقاح الصينى المضاد للفيروس.

وأضاف فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «توتير»، اليوم، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائى فى مواجهة الجائحة، فضلاً عن أنها تعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحى للبشرية على أرض الواقع.

إرشادات جديدة لتنظيف وتطهير «الحضانات»

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم التوعية الصحية بطرق الوقاية من فيروس كورونا لـ4 ملايين مواطن ميدانياً منذ بداية الجائحة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية لرفع الوعى لدى المواطنين بالممارسات الصحية السليمة، مؤكدًة أن حملات التثقيف الصحى كان لها أثر إيجابى فى انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن «5 آلاف من فريق المثقفين الصحيين بالإدارة المركزية للإعلام الصحى والسكانى قدم التوعية الصحية لـ3 ملايين و178 ألفاً و666 مواطناً بجميع محافظات الجمهورية من خلال 347 ألفاً و510 ندوات توعوية وتثقيفية من ضمنها 243 ألفاً و704 ندوات داخل المنشآت الطبية، و103 آلاف و806 ندوات بالأماكن العامة مثل المنشآت التعليمية، والهيئات الحكومية، والمناطق الصناعية، والنوادى، ودور العبادة، ووسائل المواصلات». وأشار «مجاهد» إلى أنه تم خلال الندوات التثقيفية تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشأن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس، وأهمية ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وغسل الأيدى باستمرار، وتهوية المنازل وتطهيرها، وكذلك التوعية بالخط الساخن (105) الخاص بالاستفسارات عن فيروس كورونا والإبلاغ عن الحالات المشتبه فى إصابتها، أو فى حالة طلب النصائح والإرشادات. وأضاف مستشار الوزيرة أنه تم تقديم التوعية الصحية لـ821 ألفاً و334 مواطناً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والتى تم إطلاقها فى يونيو 2020 تزامناً مع مواجهة فيروس كورونا، حيث نظم المثقفون الصحيون 105 آلاف و312 ندوة تثقيفية، تم خلالها تقديم العديد من الرسائل الصحية للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة لرفع الوعى لديهم بأهمية الالتزام بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وتطبيق نمط حياة صحى من خلال المداومة على التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدنى، والحفاظ على الوزن الطبيعى للجسم، والابتعاد عن التدخين، للحد من خطورة الإصابة بالفيروس. وأكد «مجاهد» استمرار حملات التثقيف الصحى لما لها من أثر إيجابى وتواصل فعال مع مختلف فئات المجتمع لسهولة توصيل الرسائل التثقيفية لهم بشكل مباشر، مما ينعكس على توجيه سلوكهم نحو الممارسات الصحيحة ورفع الوعى لديهم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الخاصة بالتنظيف والتطهير للوقاية من كورونا داخل الحضانات، وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها إنه لا بد من التشجيع على غسل الأيدى بالماء والصابون أو تعقيمها بالكحول بانتظام. وتابعت الوزارة أنه لا بد من توفير محاليل الكلور لتطهير الأسطح المختلفة بالحضانة وتنظيف جميع المبانى بالمنشآت التعليمية والفصول والحمامات وتحديداً الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل المقابض الحديدية والأبواب والمنافذ ولعب الأطفال ووسائل الإيضاح اللازمة للتدريس، وطاولات الغذاء.

تحرير 16 ألف غرامة لعدم ارتداء «الكمامة» بالقاهرة

وكشف اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الشرطة حصّلت 10637 غرامة عدم ارتداء كمامة فى وسائل المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات والأسواق وغيرها. وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أنه خلال يناير الماضى تم توقيع 9938 غرامة عدم ارتداء كمامة بمختلف أحياء العاصمة، أما فى فبراير ففى أول يوم تم تحصيل 288 غرامة، وفى اليوم الثانى تم تحصيل 238 غرامة عدم الالتزام بالكمامة، وفى 3 فبراير تم تحصيل 243 غرامة عدم ارتداء كمامة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر عدم ارتداء كمامة لمن امتنعوا عن سداد الغرامة وعددها 6166 محضراً، منها 3098 محضراً فى شهر نوفمبر الماضى، و2658 محضراً فى ديسمبر، وفى يناير تم تحرير 410 محاضر عدم ارتداء كمامة، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بفرض غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً على المخالفين لارتداء الكمامة، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من فيروس كورونا، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتباع التعليمات التى حددتها الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وأوضح أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، مع التأكيد على استمرار عدم دخول المبانى الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية، واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية.

وشدد على استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، وتطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بكل حزم، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية.