قانوني عن مواد «حماية المستهلك»: لوقايتك من الغش فترة الأوكازيون

ينطلق اليوم، رسميًا فعاليات الأوكازيون الشتوى، وهي الفعالية الاختيارية لأصحاب المحلات، ويشترط على المشاركين فى الأوكازيون من بينها حصول التاجر على موافقة من وزارة التموين، وجودة المنتج وإعلان سعرين على المنتج سعر ما قبل الخصم والسعر بعد الخصم ولاصحاب المحلات الحرية في اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، وأن يكون التخفيض حقيقيا، والسلع ليست مجهولة المصدر وتكون مطابقة للمواصفات القياسية.

الحفاظ على الحقوق من الغش التجاري

وقال صالح القاضي، الخبير القانوني، والمحام بالنقض، إن قانون حماية المستهلك يحقق الحماية المطلوبة للمستهلكين، ويحافظ على حقوقهم من الغش التجاري، مضيفًا في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ مواد القانون حافظت على المستهلكين من الغش، حيث أنه لابد أن يجد المستهلك على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، بشكلٍ واضح يسهل قراءته.

وتابع «القاضي»، أن يجب على المستهلك الحصول على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج بناء على طلبه دون تحمله لأي أعباء إضافية، وأنّ تشتمل بيانات الفاتورة على تاريخ التعامل أو التعاقد، سعر المنتج، مواصفاته، طبيعته، نوعيته، كميته.

توقف الإنتاج حال وجود عيوب

وأكمل: «قانون حماية المستهلك ألزم المورد عند علمه بوجود عيوب بالمنتج لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل وتحذير المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بالاستبدال، الإصلاح، أو الإرجاع، مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية».

وقد منح القانون للمورد، أسبوعا، من اكتشاف عيوب المنتج للالتزام بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة إذا كان يترتب على هذا العيب أضرارًا بصحة وسلامة المستهلك على أن يجرى الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين.

كما يحق للمستهلك وفقا لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل، في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين، خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل، ويجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.