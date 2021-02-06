فتاة شبكة «مسيو أيمن» باكية: خدعني وقالي أنتي خليفة رانيا يوسف

دموعها لم تتوقف طوال جلسة التحقيق معها بتهمة ممارسة الدعارة وتسهيلها عن طريق عرض صورها العارية على صفحة تروج للأعمال المنافية للآداب تحمل إسم «مسيو أيمن»، حيث قررت النيابة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة وضلوع المتهمة في جريمة ممارسة الدعارة دون تمييز، نظير أجر من راغبي المتعة الحرام.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة أُلقي القبض عليها مع عدد من صديقاتها داخل شقة بالوايلي كانت الشبكة تتخذ منها وكرًا لممارسة الجريمة، وتم اقتيادهن إلى قسم الشرطة وتحرر محضرًا بالواقعة واحيلوا إلى النيابة مع زعيم الشبكة «مسيو أيمن».

كان حلمي أبقى مثل نجمتي المفضلة

«منه لله خدعني وقالي إنتي نجمة وهتبقي خليفة النجمة رانيا يوسف، لازم تتعودي على الجرأة عشان تلفتي نظر الناس، وصورني صور كتير بملابس مثيرة وشبة عارية على زعم أنه ريجسير لاختيار الوجوه الجديدة لتقديمها لشركة إنتاج كبرى» بتلك الكلمات تحدثت الفتاة «ن.ك» 25 سنة في تحقيقات النيابة عن تفاصيل سقوطها في شبكة دعارة «مسيو أيمن» وأنها تقابلت مع الشاب في مكتب بشقة بالوايلي، وبعد اللقاء الأول تركها عدة أيام للتفكير عندما طلب منها مشاركته في عرض صورها على «فيسبوك» على صفته حتى يتعرف عليها الجمهور وفي اللقاء الثاني، طلب منها أن يحصل على صور جريئة وتمكن من تصويرها في المكتب عدة صور كانت شبه عارية وبعدها تحسس مواضع جسدها.

الفتاة: نجح في إقناعي بالدعارة الإلكترونية

وأضافت الفتاة، أن الشاب ذو حديث جذاب، ونجح في استقطابها لممارسة الدعارة الإلكترونية لمدة شهر، وأخبرها بأنها مطلقة، وأن الحديث في الدعارة لن يعيقها بل ستأخذ في اليوم 200 جنيه حتى ينتهي من عرض الأمر على شركة الإنتاج، وستخرج في الأدوار الثانوية في شهر رمضان المقبل، وأنها كانت تتجاوب معه على أن تحترف التمثيل، مثل نجمتها المفضلة رانيا يوسف.