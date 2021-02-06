«المسماري»: الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف الليبية

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، السبت، أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية، في ليبيا.

وأضاف المسماري «نحن جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت»، مشيرا إلى أن الليبيين يأملون أن تقوم السلطة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وفقا لقناة «العربية».

وأبدى الجيش الوطنى الليبي، اليوم، ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهدًا بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

ودعا الجميع إلى دعم السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، والتكاتف لإنجاح خارطة الطريق والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بيانا، بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف في بيان «نبارك النجاح الذي تحقق على صعيد إعادة تشكيل السلطة التتفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر آواخر هذا العام، متطلعًا إلى العمل معها عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ونذكرهم بأن السلطة ليست غاية، بل وسيلة نستعين بها ونحن على طريقنا نحو تحقيق الاستقرار والنماء، وتلبية طموحات ومطالبات شعبنا الذي اختار نهج الديمقراطية، وسبل السلام».

يذكر أن المشاركين في الحوار الليبي بجنيف انتخبوا، أمس الجمعة، عبد الحميد محمد دبيبة، رئيسًا للوزراء، وحصدت قائمته 39 صوتًا من أصل 73.

وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.