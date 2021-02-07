الصحة العالمية تدعو لتقاسم التكنولوجيات لزيادة إنتاج لقاحات كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، السبت، المختبرات إلى تقاسم تكنولوجياتها لزيادة وتيرة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودعا مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى تطوير ضخم لقدرات إنتاج اللقاحات لعدم ضرب التقدم المحرز في مكافحة الفيروس.

وفي سياق متصل أعلن مستشفى «إيخيلوف» الإسرائيلي، أنه أنهى بنجاح المرحلة الأولى من تجربة دواء جديد «إكسوسومس» exosomes، لعلاج الإصابة بكورونا بفعالية وصلت إلى 96%، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وقال المسؤولون في المستشفى إن الدواء، نجح في علاج 30 مصاباً بكورونا تمكن 29 منهم من مغادرة المستشفى بعد ما بين 3 إلى 5 أيام من العلاج.

وفي هولندا، قال معهد «الصحة العامة»، إنه تم تسجيل 4075 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1001826 حالة.

وأشار المعهد الهولندي، إلى تسجيل 61 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14355، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 18262إصابة لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 3929835 حالة.

وأضافت الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 828 وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 112092 حالة.

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 191 وفاة جراء الإصابة بكورونا و20586 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تركيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7897 إصابة بكورونا و108 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي بوليفيا، قال مسؤولون إن الجثث بدأت تتكدس، حيث تسببت موجة ثانية شرسة من كورونا في إنهاك قدرة دور الجنازات على استيعاب الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ميانمار، أعلنت وسائل إعلام، أن زعيمة ميانمار المعتقلة، «أونج سان سو تشي»، خضعت للتطعيم ضد كورونا. وكانت ميانمار تسلمت في أواخر يناير الماضي من الهند مجانا 1.5 مليون جرعة من لقاح «كوفيشيلد» Covishield.

واتصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، السبت، بامرأة من كاليفورنيا، فقدت عملها جراء كورونا. وقال بايدن، في فيديو للمحادثة عبر الإنترنت، إن والده كان يقول له إن العمل أكثر بكثير من مجرد راتب، مضيفا إنه الكرامة والاحترام والمكانة في المجتمع.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تخصيص كافة مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الآخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم.

وناشدت الوزارة الإماراتية،أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وكانت «وزارة الصحة» الإماراتية، اعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 3276 حالة إصابة جديدة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 323402 حالة.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 914 حالة.

وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل 4041 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليصل مجموع حالات التعافي من كورونا إلى 301081 حالة

وكانت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، قررت في وقت سابق، خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية في الإمارة بشكل مؤقت إلى 40%، كما قررت خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 60% مؤقتا، إضافة إلى إغلاق دور السينما بشكل مؤقت.

وفي الكويت، قالت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم، إن الحكومة الكويتية، تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى البلاد بدءا من 21 فبراير الجاري.

وقالت مصادر صحية للصحيفة، إن إلغاء القائمة أمر وارد، بشرط توافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول.

ارتفاع إجمالي إصابات المغرب إلى 474966 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 587 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 474966 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية، في نشرة يومية، إلى تسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8381 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 619 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ مجموع حالتات التعافي من كورونا 453921.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 216176 حالة

وفي تونس، قالت وزارة الصحة مساء السبت، في بيان، تسجيل 1064 حالة إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 216176 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأشارت الصحة التونسية، إلى أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 7162 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة التونسية، أنه بلغ عدد حالات الشفاء من كورونا في البلاد 172885.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس الدكتور جمال فورار، إن بلاده سجلت 223 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108852 حالة.

وأضاف فورار، خلال لقاء إعلامي يومي، أنه تم تسجيل 2 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليصل مجموع للوفيات إلى 2911 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

واوضح المتحدث الجزائري، أنه تم تسجيل 178 حالة شفاء جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 74508 شخص.

جدير بالذكر، أن إجمالي الإصابات بكورونا منذ ظهروه في أواخر عام 2019 في الصين، وصل إلى 106274696 إصابة، فيما بلغت حصلية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم، 2317414 حالة وفاة، بينما سجلت حالات الشفاء من الفيروس 77865870.