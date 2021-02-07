«الصحة العالمية»: نتوقع تحور فيروس الإنفلونزا ليصبح وباء عالميا

قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لمقاومة المضادات الحيوية، إن 70% من الفيروسات الموجودة في الإنسان مصدرها حيواني، وأحيانا تنصب على الإنسان في بعض المناطق المحدودة الضيقة، وهو الأمر الذي لا يكسبها الزخم الإعلامي لمتابعه مثل تلك الحالات المصابة بفيروسات جديدة من الحيوان.

وأضافت «بلخي»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن فيروس كورونا يعتبر أمرا لم يحدث منذ أكثر من مليون سنة، وهناك منصة خاصة في منظمة الصحة العالمية تتابع مع الدول حال ظهور إي من الفيروسات أو البكتيريا المستجدة لمعرفة معلومات أكثر.

وأوضحت أن بعض الفيروسات قد تظل محسورة في موقع جغرافي معين، ومنها ما ينتشر حول الأقليم، وآخر ينتشر حول العالم كفيروس كورونا: «المستغرب أننا كنا متوقعين جائحة بهذا الحجم من فصيلة الأنفلونزا الموسمية العادية وليست كورونا، وهو ما فاجأ جميع العلماء حول العالم».

وأكدت «بلخي»، أن المنظمة تتوقع حدوث تحور وانتشار في الأنفلونزا الموسمية وستكون بمثابة وباء عالمي كما يحدث في كل الدول من قبل فيروس كورونا: «التوقعات دي بناءً على تاريخ تحور الأنفلونزا الموسمية، ويتحور الفيروس بشكل كامل كل 20 عاما ويظهر بصورة كبيرة وينتشر».

وأشارت إلى أن هناك منصات كاملة ومراكز استقصاء وبائي، وبناء على دراساتها تثبت تغييرا في الأنفلونزا الموسمية، وسيتم بناء تركيبة التطعيم الجديد للموسم الجديد بناء على ما هو منتشر بين الناس.