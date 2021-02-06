نقيب أطباء المنوفية: انتظروا موجة ثالثة من فيروس كورونا

أكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال شهري مايو ويونيه المقبلين موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا توجد معالم محددة للفيروس ولا يمكن معرفة أنماط انتشار الفيروس، ولكن ما تشهده الحالات من إصابات متباينة يدل علي أنه من الوارد حدوث الموجة الثالثة والرابعة والخامسة.

وأضاف نقيب الأطباء بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن اللقاح الخاص بالفيروس آمن جدا علي الصحة بعد تجاربه علي البشر والإنتهاء من النوافقات الطبية الدولية اللازمة وتساءل: «هل في بديل، طبعا مفيش وعلشان كده بنصح كل الناس تاخد اللقاح».

من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة نجوان نبيل، مدير المركز الأقليمي لنقل الدم بالمنوفية، بدء تقديم خدمة سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا قريبا، موضحة أن بلازما المتعافين لازالت ضمن بروتوكول وزارة الصحة بالشروط والإجراءات الطبية المعلنة التي تضمن سلامة الجميع .

وقالت «نبيل»، في منشور علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فاكرين لما قلت لكم إن المركز الإقليمي لنقل الدم بشبين الكوم والتابع لخدمات نقل الدم القومية هو المسؤول الرئيسي عن توفير الدم لمرضي كورونا داخل مستشفيات العزل، يعلن المركز و قريبا جدا عن بدء تقديم خدمة طبية جديدة لمرضى الوباء وهي سحب بلازما المتعافين من كورونا داخل المركز الإقليمي و التابع لخدمات نقل الدم القومية» .

شروط سحب بلازما المتعافين

وتابعت: «سيتم سحب بلازما المتعافين بعد إخضاعهم للتحاليل الطبية المطلوبة والكشف الطبي على المتبرع للتأكد من سلامته والحصول على أعلي جودة فيما يخص بلازما المتعافين، ويأتي هذا إيمانا منا بضرورة تأدية واجبنا المهني والإنساني على أكمل وجه تجاه مرضى الوباء داخل جميع مستشفيات وزارة الصحة في تلك الفتره العصيبة التي نمر بها جميعا».